Luis Abinader crea Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan; designa su director

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Santo Domingo. - El presidente Luis Abinader emitió los decretos 236-26 y 285-26 que tienen el propósito de dar continuidad a las acciones para el desarrollo integral en los ámbitos económico y social de los residentes y comunidades de la provincia San Juan.

Tras haberse creado el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan (Plan San Juan) en 2022, en los nuevos decretos se dispone la creación de una Comisión para la Coordinación y Dirección del mismo, y se designa a su director ejecutivo, cargo que será desempeñado por el señor Carlos Alessandry Roa Howley.

Se recuerda que el Plan San Juan tiene como propósito fundamental transformar la economía de la región, promoviendo su desarrollo sostenible y maximizando el uso de sus recursos.

La Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan queda integrada por el Obispo de la Diócesis de San Juan, quien lo presidirá; el Ministerio Administrativo de la Presidencia; el Ministerio de Agricultura; el Banco Agrícola de la República Dominicana; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos; el Instituto del Tabaco y la Junta Agroempresarial Dominicana.

Asimismo, por la Gobernación Provincial; un representante de la Asociación de Desarrollo de la Provincia de San Juan; un representante de la Asociación de Productores Agrícolas de la provincia de San Juan; un representante de la Asociación de Ganaderos; un represente de la Asociación de Productores de Tabaco; el alcalde del Municipio Cabecera, más un representante elegido entre los demás municipios; la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) y el director ejecutivo del Plan San Juan, quien fungirá como secretario, con voz; pero sin voto.

Funciones del Plan San Juan

La Comisión del Plan San Juan asume la responsabilidad de liderar la transformación económica regional mediante la aprobación estratégica de proyectos de infraestructura y acuerdos interinstitucionales, asegurando siempre el cumplimiento de las normativas de contrataciones públicas. Su labor se centra en diversificar la matriz productiva y coordinar la ejecución de obras críticas, tales como sistemas de riego, centros de acopio y naves en zonas francas, fundamentales para el sostén de la actividad económica local.

Asimismo, este órgano actúa como un articulador entre los sectores público y privado para facilitar encadenamientos que generen empleo y fortalezcan el capital humano regional. A través de la canalización de capital semilla y asistencia técnica, la Comisión apoya directamente a emprendimientos y pequeños productores, fomentando su integración en cooperativas y clústeres. Finalmente, su gestión se consolida mediante la promoción de alianzas comerciales estratégicas y la rendición periódica de informes de avance ante la Presidencia de la República.

Dirección Ejecutiva

Mientras, la Dirección Ejecutiva de la comisión del Plan San Juan tendrá como responsabilidad realizar las coordinaciones técnicas de lugar a fin de que los proyectos aprobados por la comisión del Plan San Juan se ejecuten dentro del cronograma acordado; administrar los fondos asignados a la ejecución de las acciones y actividades aprobadas por la comisión del Plan San Juan; coordinar la formulación de políticas derivadas de la comisión del Plan San Juan, así como la definición y ejecución de las iniciativas, programas y proyectos que se consideren necesarios para alcanzar los resultados esperados.

De igual forma, deberá coordinar la asistencia técnica, financiamiento, manejo post cosecha y comercialización que se ejecutarán en cada una de las fincas intervenidas; realizar y mantener un registro georreferenciado de cada una de las unidades productivas intervenidas; supervisar la ejecución y cumplimiento de las tareas planificadas en el marco del Plan y mantener registros contables de los gastos realizados en el marco del Plan.

Finalmente, debe además contratar las personas físicas y jurídicas que se requieran para el cumplimiento de sus funciones y las tareas que les sean encomendadas, conforme a lo estipulado por las leyes correspondientes; supervisar el buen uso de los equipos de transporte y maquinarias de trabajo asignadas a la ejecución del Plan y rendir informes trimestrales a la comisión del Plan San Juan sobre el avance en su implementación.