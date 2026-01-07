Dictan medidas coerción a ayudante fiscal y exjuez

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

A una ayudante de fiscal, acusada de asesinar a su pareja, y a un exjuez, imputado de amenazar a la suya, les impusieron ayer medidas de coerción, en audiencias por separado.

Se trata de Anny Margarita Laureano Reyes, quien según el Ministerio Público habría matado de 48 puñaladas a su expareja sentimental, Santo Cecilio Ramírez Agustín (Piloto), en un hecho ocurrido en junio del año 2022, en Villa Altagracia.

Indica el expediente que luego de cometer el hecho la imputada le tapó el rostro a la víctima, limpió la escena del crimen y huyó, hasta que fue arrestada el pasado 30 de diciembre en el sector Las Caobas en Santo Domingo Oeste (SDO).

Según un abogado, la victimaria Laureano Reyes declaró ante el tribunal que ella pertenece al MP y no tenía conocimiento de que existía una orden de arresto en su contra, que se enteró de ello por las redes sociales y los medios de comunicación, y se habría entregado voluntariamente.

La jueza del juzgado de la Instrucción de Villa Altagracia, Sudeily Rosario, acogiendo el pedimento del MP le impuso tres meses de prisión preventiva que deberá cumplir en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

Aquí en la Capital le fue dictada medida de coerción al exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, por supuesta amenazas de muerte y violencia contra su pareja sentimental. La jueza Ana Lee Florimán, de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso al imputado orden de alejamiento, impedimento de salida, pago de una garantía económica de RD$200,000, y presentación periódica, como medida de coerción.

Según el expediente del MP las amenazas y maltratos del imputado contra su pareja habrían ocurrido el pasado 5 de diciembre en su residencia del sector El Millón, y quedaron documentados en registros audiovisuales.