Digesett realiza carretero en el sur

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Las unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), junto a las demás autoridades regulan la velocidad y organización del flujo vehicular para garantizar un retorno ordenado y sin contratiempos.

La Digesett indicó que la medida preventiva permite reducir riesgos en la vía, promoviendo una conducción más prudente y segura para todos.

En ese orden, la entidad exhortó a los conductores a mantener la calma, respetar las indicaciones de los agentes y evitar maniobras temerarias.

Motocicletas lideran cantidad de accidentes

Como cada año, las motocicletas en República Dominicana lideran la lista de los accidentes de tránsito y fallecidos en Semana Santa.

De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergecias (COE), en en las últimas 24 horas se reportaron 70 accidentes de tránsito, con 77 personas afectadas.

De estos accidentes, 59 involucraron motocicletas, o sea, poco más del 84 %; 3 vehículos livianos, 5 yipetas y 3 peatones.

"Se registraron ocho personas fallecidas, seis dentro y dos fuera de las áreas de cobertura de los dispositivos de seguridad; de estos, cinco fallecieron en accidentes de motocicleta y uno por atropellamiento", detalla la entidad en su boletín.