“Tu familia te espera”: Luis Abinader pide retornar en “calma” tras asueto Semana Santa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó a los vacacionistas a retornar a sus hogares “en calma” al concluir el asueto de Semana Santa.

El mandatario hizo un llamado a la prudencia en las vías, al recordar que “tu familia te espera”.

“Regresa con máxima prudencia, respetando los límites de velocidad y las orientaciones de los organismos de socorro. Cuidar la vida es un compromiso de todos; conduce con calma y sigue las recomendaciones de nuestras autoridades. Tu familia te espera en casa. Nuestra prioridad eres tú”, expresó Abinader.

El llamado se produce en medio del balance ofrecido por las autoridades, que reporta al menos ocho fallecidos en las últimas 24 horas del asueto, así como 70 accidentes de tránsito que han dejado decenas de personas afectadas.