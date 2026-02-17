Mujeres y juventud: Pilar para la transformación democrática, según diputada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La diputada dominicana ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Namibia Angola Didiez, afirmó con firmeza que la participación política de las mujeres, la juventud y las comunidades históricamente excluidas no es una opción, sino una condición indispensable para el progreso social, económico y democrático de las naciones.

Durante su intervención en el panel “Inclusión y participación ciudadana en la reconstrucción política post-crisis”, celebrado en la República de Madagascar, la legisladora destacó que estos sectores representan fuerzas estratégicas capaces de fortalecer la institucionalidad, consolidar la estabilidad y promover procesos reales de reconciliación política.

“Las mujeres y la juventud no solo fortalecen el tejido social; legitiman las instituciones, dinamizan la economía y se convierten en pilares fundamentales de la gobernabilidad democrática”, enfatizó.

La parlamentaria subrayó que, aunque se han registrado avances en la inclusión política femenina -especialmente en los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)- estos aún resultan insuficientes frente a los desafíos contemporáneos.

“Uno de los grandes retos de nuestro tiempo es lograr la inclusión plena de mujeres y jóvenes en los espacios donde se toman las decisiones. Sin esa participación efectiva, no puede hablarse de democracias sólidas ni de desarrollo sostenible”, sostuvo.

La también presidenta del Partido Demócrata Popular (PDP) recordó que durante décadas la política fue concebida como un espacio predominantemente masculino, una percepción que -dijo- debe ser transformada con acciones concretas y trabajo conjunto entre hombres y mujeres.

Asimismo, resaltó que en Centroamérica y la República Dominicana los avances han sido desiguales, ya que mientras algunos países han progresado en materia de inclusión, otros continúan enfrentando profundas barreras estructurales que limitan la participación de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

En el panel internacional también participaron Rolando González, presidente del Parlatino; Haingo Nambinina, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Madagascar; Tahina Andrianandrasana, senador de Madagascar; Lemarin Issouf, representante de Madagascar en Colombia; y Bertha Acarapi, diputada de Bolivia.

La diputada dominicana sostuvo que desde el PARLACEN existe un compromiso firme y sostenido con la inclusión política, respaldado por iniciativas, encuentros y talleres orientados a promover la igualdad de oportunidades y la justicia social en la región.

En ese contexto, destacó la aprobación de propuestas vinculadas a “Mujeres, Migración y Desarrollo”, así como la realización del XII Encuentro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos en 2025, como muestras concretas del impulso regional hacia la equidad.

“A través de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y del Bloque de Mujeres Parlamentarias, el PARLACEN fomenta el liderazgo femenino, combate la violencia de género y fortalece la cooperación con congresos y asambleas locales, consolidando una agenda regional de igualdad y desarrollo inclusivo”, expresó.

Finalmente, Namibia Angola Didiez reafirmó que sin mujeres y sin juventud en los espacios de poder, no hay democracia plena ni futuro sostenible.