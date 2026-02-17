ADP aclara su postura ante propuesta de fusión MINERD-MESCYT

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) negó hoy que esté apoyando la propuesta del Gobierno de fusionar los ministerios de Educación y Educación Superior.

La ADP aclaró que recibió la semana pasada al recién nombrado ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos, a solicitud del mismo funcionario, con una comisión de pasados presidentes y secretarios generales de la ADP en el marco de la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la ADP.

En dicho encuentro, Rafael Santos planteó que su agenda se centrará en buscar un consenso para la transformación del sector educativo nacional y que él no venía hablar de fusión y pidió a la ADP tener un proceso de diálogo para consensuar los temas.

El CEN de la ADP se limitó a escuchar al nuevo ministro de la MESCYT y no ofreció una respuesta porque dicha solicitud amerita una discusión en el seno de la ADP y sus organismos de dirección como el CEN y el Pleno Nacional de Dirigentes.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo dijo que el sindicato ha trazado un plan para oponerse a la fusión de esos dos ministerios y que el sindicato no ha acordado variar su línea de oposición al tema, muy por el contrario tiene en agenda discutir y aprobar varias acciones.

Hidalgo agregó: “Con este discurso lo que provocará es el rechazo y no el diálogo. Eso es manipulación y falsa noticia”.

Y concluyó: “Rafael se equivoca si cree que podrá imponerle una posición a la ADP contraria a su pensamiento”.