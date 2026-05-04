Diputado Ocoa pide declarar localidad en estado emergencia

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El diputado Ángel María Sánchez Pujols de la provincia San José de Ocoa, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, declarar a esa localidad en estado de emergencia, debido a la destrucción de la producción agropecuaria tras las recientes lluvias y, además, las importaciones masivas de cebollas.

El congresista, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó que en los actuales momentos la producción agrícola ha quedado devastada en su totalidad, tanto la producción a campo abierto, frutales como el aguacate y la cebolla.

Expresó que debido a las constantes lluvias no fue posible cosechar la producción de aguacate, por lo que estima que el 70 por ciento, listo para exportación quedó destrozado.

Señaló que lo propio ocurrió con la cebolla, con dos factores en su contra: primero la importación masiva del tubérculo que atestó los mercados y almacenes del rubro extranjero, por permisos otorgados por el anterior ministro de Agricultura.

Sostuvo que hoy los productores venden el saco de cebolla de 30 kilos por 12 kilos, lo que significa que 18 kilos están podridos.

“No nos queda otra alternativa que apelar a nuestro Presidente para ver como podemos ayudar a nuestros productores, que si no se les extiende la mano amiga con la deuda contraída con el sector privado y el Banco Agrícola, desaparecerían”, advierte Sánchez Pujols.

El legislador señala que de los mil millones de pesos para subsidios de fertilizantes granulados sean incluidos, además, los del tipo soluble, ya que es a estos últimos a los que tienen acceso los pequeños productores.

En ese sentido, sugiere al gobierno acudir a esa población.