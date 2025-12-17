Diputados aprueban emisión de deuda por más de RD$401 mil millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles, en una sesión marcada por la premura legislativa de fin de año, a la autorización para que el Poder Ejecutivo coloque valores de deuda pública por hasta RD$401,767,814,730, o su equivalente en moneda extranjera.

La aprobación se produjo tras la lectura íntegra del proyecto, el informe favorable de una comisión especial y la incorporación de una carta enviada por el presidente Luis Abinader, quien solicitó al Congreso validar la operación para asegurar la disponibilidad de recursos durante el próximo ejercicio fiscal.

El proyecto pasa ahora al Senado, convocado para sesionar este jueves a las 10:00 de la mañana. Se espera un trámite expedito, ya que los senadores también han sido citados para una nueva sesión el 6 de enero.