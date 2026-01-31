Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Efemérides 

Día del Mago 2026: El día que se sacó el conejo del sombrero

El próximo 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago, una fecha que rinde homenaje a los artistas de la ilusión y la fantasía, recordando al gran San Juan Bosco, patrono de los magos. En República Dominicana y el mundo, la jornada busca visibilizar la profesión y su aporte cultural.

Origen de la celebración

• El Día Internacional del Mago se conmemora cada 31 de enero, en honor a San Juan Bosco, sacerdote italiano que practicaba la magia como recurso pedagógico y es considerado patrono de los magos.

• La fecha se ha convertido en un símbolo para reivindicar la labor de quienes, con talento y creatividad, transforman escenarios en espacios de asombro.

• Reconocimiento profesional: busca dar valor a la magia como arte escénico y oficio.

• Difusión cultural: promueve espectáculos, festivales y actividades que acercan la magia a públicos diversos.

• Memoria colectiva: recuerda a grandes figuras de la historia de la magia y abre espacio a nuevas generaciones de ilusionistas.

 Celebraciones destacadas

• En distintos países se organizan galas de magia, talleres infantiles y homenajes a magos reconocidos.

• La fecha también sirve para anunciar eventos internacionales, como el Campeonato Mundial de Magia en Turín (julio 2025), que proyecta el talento global.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

