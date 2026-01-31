Día del Mago 2026: El día que se sacó el conejo del sombrero

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El próximo 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago, una fecha que rinde homenaje a los artistas de la ilusión y la fantasía, recordando al gran San Juan Bosco, patrono de los magos. En República Dominicana y el mundo, la jornada busca visibilizar la profesión y su aporte cultural.

Origen de la celebración

• El Día Internacional del Mago se conmemora cada 31 de enero, en honor a San Juan Bosco, sacerdote italiano que practicaba la magia como recurso pedagógico y es considerado patrono de los magos.

• La fecha se ha convertido en un símbolo para reivindicar la labor de quienes, con talento y creatividad, transforman escenarios en espacios de asombro.

• Reconocimiento profesional: busca dar valor a la magia como arte escénico y oficio.

• Difusión cultural: promueve espectáculos, festivales y actividades que acercan la magia a públicos diversos.

• Memoria colectiva: recuerda a grandes figuras de la historia de la magia y abre espacio a nuevas generaciones de ilusionistas.

Celebraciones destacadas

• En distintos países se organizan galas de magia, talleres infantiles y homenajes a magos reconocidos.

• La fecha también sirve para anunciar eventos internacionales, como el Campeonato Mundial de Magia en Turín (julio 2025), que proyecta el talento global.