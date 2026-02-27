Diputados deja formalmente abiertos los trabajos de la primera legislatura del año 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2026, en una breve sesión en la que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, auguró una legislatura fructífera, en la que se aprobarán importantes proyectos que están pendientes para seguir aportando al avance de la República Dominicana en diferentes órdenes.

Previo al discurso de Rendición de Cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto a los demás integrantes del bufete directivo, dio formal apertura a la legislatura.

“Luego de culminar con esta sesión, estamos convocados a la reunión conjunta en el salón de la Asamblea Nacional, para escuchar la rendición de cuentas que ofrecerá el presidente de la República, Luis Abinader Corona”, informó Pacheco a los diputados presentes.

Pacheco informó que los diputados tienen previsto para la semana que viene arrancar con las sesiones: el lunes, la reunión de la Comisión Coordinadora para la coordinación de los trabajos, así como sesionar el día martes 4 y el miércoles 5 de marzo.

De igual manera, anunció sesiones del pleno para los días martes 10 y miércoles 11 de marzo.

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de DiputadosFuente externa

El presidente de la Cámara de Diputados designó una comisión para recibir, en la explanada frontal del Palacio del Congreso Nacional, al presidente Luis Abinader y a sus ministros.

La comisión la integraron los diputados Dharuelly D'Aza, en su condición de vicepresidenta de la Cámara de Diputados, así como Amado Díaz, Rafael Augusto Castillo, Gustavo Sánchez, Braulio Espinal, Fiordaliza Esteves, Ramón Raposo, Jorge Manuel Zorrilla, Carlos Sánchez, José del Carmen Montero, Juan José Rojas, Kimberly Taveras, Heidi Musa, Branda Ogando, Ramón Bueno, Yaniris Espinal, Indira de Jesús, Marleni Jiménez, Vicente Sánchez y José David Báez.

En tanto, los diputados que recibieron al presidente Luis Abinader en el segundo piso del Salón de la Asamblea Nacional fueron Eduviges Bautista, Julio Emil Durán, Luis Alcides Báez, Carlos de Pérez, Ydenia Doñé, Pedro Martínez Moronta, Rogelio Genao Lanza, Onabel Aristy, Abelardo Ruthinel, Ignacio Aracena, Félix Hiciano, Mateo Espaillat, Heriberto Aracena, Tayluma Calderón, Charlie Marioti Junior, Elpidio Infante, Adalgisa Abreu, Elías Matos, Liz Mieses, Pedro Julio Alcántara, Sadoky Duarte y Alcibíades Tavárez.