Luis Abinader llegó al Congreso Nacional para su rendición de cuentas

El presidente de la República, Luis Abinader, ya llegó este viernes al Congreso Nacional para presenta su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Mientras, que un amplio dispositivo de seguridad y el constante movimiento de autoridades y figuras públicas marcaron desde tempranas horas el ambiente para su llegada.

Como establece la Constitución, el jefe de Estado comparecerá ante la Asamblea Nacional para presentar un balance de su gestión correspondiente al último año.

Para el acto de rendición de cuentas han sido convocados los 222 congresistas que conforman el Poder Legislativo (32 senadores y 190 diputados); fueron invitados el cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno dominicano, funcionarios del Poder Ejecutivo y presidentes de las demás instituciones del Estado y organismos autónomos y descentralizados, así como empresarios y representantes de los partidos políticos.

Se espera que en su alocución el presidente aborde los principales logros de su administración, así como los desafíos y metas proyectadas para el presente año, en un escenario marcado por el simbolismo patrio y la atención nacional puesta sobre el Congreso Nacional.