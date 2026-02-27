¿Cómo recibieron a Luis Abinader para su rendición de cuentas?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, ya se encuentra en el Congreso Nacional para rendir cuentas al país este 27 de febrero, en el marco del Día de la Independencia Nacional.

El mandatario llegó acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

A su arribo, fue recibido con los honores militares correspondientes, al compás de los cañonazos y las notas del Himno Nacional, mientras los presentes entonaban la solemne melodía con la mano sobre el pecho.

Posteriormente, el jefe de Estado saludó a la comisión integrada por representantes de la Asamblea Nacional, senadores y diputados, que lo aguardaba en la entrada del Congreso.