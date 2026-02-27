¿Cómo recibieron a Luis Abinader para su rendición de cuentas?

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Independencia Nacional

A su arribo, fue recibido con los honores militares correspondientes, al compás de los cañonazos y las notas del Himno Nacional, mientras los presentes entonaban la solemne melodía con la mano sobre el pecho.

Rendición de cuentas del Luis Abinader

El presidente de la República, Luis Abinader, ya se encuentra en el Congreso Nacional para rendir cuentas al país este 27 de febrero, en el marco del Día de la Independencia Nacional.

El mandatario llegó acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Posteriormente, el jefe de Estado saludó a la comisión integrada por representantes de la Asamblea Nacional, senadores y diputados, que lo aguardaba en la entrada del Congreso.

