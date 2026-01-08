Diputados votan segunda lectura proyecto crea DNI

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con la abstención de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, propuesto por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y aprobado por los senadores en octubre.

La Comisión Permanente de Defensa, apoderada para el estudio de la propuesta, rindió un informe favorable al pleno con modificaciones y a la vez recomendó el voto positivo para su aprobación, tal como sucedió, por lo que vuelve al Senado, para que lo apruebe como y lo envíe el Poder Ejecutivo para su promulgación.

Las modificaciones sugeridas por la comisión al proyecto de ley disponen tomar todas las medidas urgentes y necesarias para prevenir o contrarrestar actos inminentes de terrorismo o que atenten contra la seguridad nacional, la vida de las personas y la integridad de sus bienes.

Esto será hecho en coordinación con la Dirección Nacional Antiterrorismo, órgano rector de dicha materia, de acuerdo con la Ley núm. 267-08.

También modifica el artículo 33, sobre uso de armas y otro material de defensa personal.

La DNI está facultada para suministrar armas a su personal registradas en la Intendencia de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, en función de las necesidades del servicio que presten, proveyéndoles de un permiso especial de porte y uso expedido por la propia institución.

La dirección, en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la entrada en vigencia de la norma que la crea, elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación.

La ley agrega el artículo 40 que deroga la Ley núm. 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el Departamento Nacional de Investigaciones estará bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.

Oposición

El vicevocero del partido Fuerza del Pueblo (FP), Carlos De Pérez, llamó a sus colegas a abstenerse de votar por el proyecto, al considerar que a pesar de que a la pieza le hicieron mejora, sigue con falencias que coligen con derechos constitucionales.

Manifestó que la ley aumenta la discrecionalidad del Estado, y que lo único que protege es la discrecionalidad de los periodistas, deja fuera de ese derecho a los abogados, contadores públicos autorizados, sacerdotes.

En la discusión previa para primera lectura, el 16 de diciembre de 2025, Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados de la FP, alertó a sus colegas para que no votaran por la pieza que regirá la vida de todos los dominicanos en su estado más profundo, en el que pueda ser investigado en cuanto a lo que el Estado considere para obtener informaciones.

Por su lado, Danilo Díaz, diputado nacional, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que el proyecto otorga mucha discrecionalidad a la DNI, lo que convertiría en excusa para conculcar derechos fundamentales a los ciudadanos.

Citó casos como la libre expresión, el derecho al tránsito y a la protección de la vida privada, aspecto muy sensibles en la sociedad dominicana, ya que sin ninguna precisión objetiva facultaría a la nueva entidad a inmiscuirse en la vida privada de cualquier ciudadano.

Gustavo Sánchez, vocero de la bancada peledeísta, advirtió que la seguridad no puede construirse con el sacrificio de la Constitución, con la entrega de poderes extraordinarios sin contrapeso claro.