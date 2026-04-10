Infraestructura Escolar interviene 12 centros educativos tras lluvias en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dispuso la intervención inmediata de 12 centros educativos que sufrieron daños en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, por los efectos de los torrenciales aguaceros registrados en la capital y en gran parte del país en las últimas horas.

Durante un recorrido de supervisión por los planteles afectados, el director de la DIE, ingeniero Roberto Herrera, verificó personalmente los daños ocasionados por las lluvias y dispuso intensificar la intervención con brigadas de emergencias de la institución, para rehabilitar las escuelas y garantizar la continuidad del calendario escolar.

Los centros educativos afectados están ubicados en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, Los municipios de Los Alcarrizos, Pedro Brand, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y en la regional 15 de Educación; entre ellos el plantel Montessory, el cual sufrió daños por el derrumbe de la verja perimetral, el Centro Educativo Eduardo Brito, entre otros, los cuales están siendo intervenidos de inmediato por instrucciones del Presidente de la República, Luis Abinader y bajo la coordinación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Infraestructura Escolar interviene escuelas afectadas por lluvias en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo

“Estamos haciendo una visita de supervisión rutinaria dando seguimiento a los proyectos, pero también estamos aprovechando y viendo algunos de los planteles que fueron afectados por las lluvias recientes; ya instruimos desde ayer los trabajos de restauración de los mismos y para eso tenemos montado un protocolo con brigadas de emergencias”, expresó Herrera.

Así mismo, el titular de Infraestructura Escolar visitó varias obras escolares que se encuentran en ejecución, donde constató sus niveles de avances y anunció que las mismas serán entregadas por el presidente Luis Abinader en los próximos días.

Precisó que los trabajos se ejecutan dentro del Plan “Aulas 24/7-365”, en continuidad a la respuesta que está dando el Gobierno, para suplir al pais de espacios físicos escolares adecuados, dignos y seguros, en beneficio de la comunidad educativa nacional.

Durante el recorrido de supervisión, acompañaron a Roberto Herrera; el ingeniero Carlos Zapata, encargado de la Unidad de Brigadas por Administración de Infraestructura Escolar; Francis Zapata, encargado zonal de Infraestructura Escolar en la provincia Santo Domingo; Carlos Martínez encargado de Empoderamiento Social y Comunitario de la DIE; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones; directores de centros educativos; profesores y líderes comunitarios.