Director del SNS visita hospitales de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel

Cotuí, Sánchez Ramírez. El doctor Julio César Landrón de la Rosa prosiguió este fin de semana realizando visitas y recorridos por diferentes centros asistenciales del país, con el objetivo de constatar personalmente la situación en que funcionan los hospitales de la República Dominicana.

Hoy, el doctor Landrón se reunió con directores de hospitales y funcionarios de Maimón, en la provincia Monseñor Nouel, así como de Cotuí y Cevicos, en la provincia Sánchez Ramírez.

En Maimón, el funcionario de salud supervisó los avances de los trabajos de edificación en construcción del nuevo centro asistencial de este municipio.

Posteriormente, se trasladó al Hospital Inmaculada Concepción, en Cotuí, donde hizo entrega de un tomógrafo odontológico y un moderno fluoroscopio para imágenes diagnósticas.

Luego, supervisó la remodelación y ampliación del Hospital doctor Ramón Báez, en Cotuí, y culminó su recorrido en Cevicos, donde se encuentra en su fase final la moderna edificación que alojará el nuevo hospital de dicho municipio de Sánchez Ramírez.

El funcionario saludó la visión desarrollista que en el sector salud se ejecuta a nivel nacional por el presidente de la República, Luis Abinader, con la inauguración de varios centros regionales, la construcción de nuevas edificaciones, así como la remodelación y el equipamiento de hospitales en todo el país.

De su lado, el doctor Óscar Mena, director del Hospital Inmaculada Concepción, agradeció al presidente Luis Abinader y al director del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio Landrón, por el apoyo brindado a este centro asistencial, y destacó los avances en los servicios ofrecidos a la población durante la gestión humanista y visionaria del primer mandatario, garantizando bienestar y salud de calidad a los sectores más vulnerables a nivel nacional.

El doctor Landrón fue acompañado durante el recorrido por la gobernadora Cristiana Rodríguez y varios funcionarios del Ministerio de Salud Pública de las regiones Cibao Sur y Nordeste del país.