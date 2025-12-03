Dirigente choferil muere en Santiago durante una entrevista en vivo por televisión

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un dirigente choferil de Santiago murió este miércoles de un infarto durante una entrevista en un programa de televisión local que transmitía en vivo, lo que desencadenó momentos de preocupación y tensión entre los presentes.

Tras el hecho poco visto en el país, intervino de inmediato el personal técnico del canal y parientes del fallecido que se encontraban en el estudio.

Mario Ureña, fundador de la recién creada ruta de transporte SO que se traslada por el distrito municipal Santiago Oeste, se desvaneció mientras era entrevistado por los conductores del espacio Café 55 por el Canal SúperTv55, Frank Rodríguez y Elvis Vásquez, junto al abogado Pantaleón Mieses.

El hecho ocurrió a las 8:42 de la mañana.

De acuerdo con las versiones, hace poco tiempo Ureña había sufrido un preinfarto y estaba bajo medicación. Su muerte pudo haber sido provocada por la presión a la que fue sometido en los últimos meses por diferencias con otros directivos que se oponían a la nueva ruta en la ciudad.

Mario Ureña recibió los primeros auxilios por los paramédicos del 9.1.1, quienes lo declararon muerto tras no presentar signos vitales.

Cerca del mediodía el cuerpo del dirigente choferil permanecía en el piso del estudio de televisión a la espera del médico legista y la Policía Científica.