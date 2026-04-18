Los monumentos que cuentan la historia del mundo (y por qué debes conocerlos)

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Los monumentos más icónicos del mundo son auténticos libros de piedra: narran la historia de civilizaciones, conquistas y sueños colectivos.

Conocerlos no solo es turismo, es comprender la memoria de la humanidad y cómo los pueblos han dejado huella en el tiempo.

Monumentos que cuentan la historia del mundo

Europa

• Partenón (Atenas, Grecia)

Atenas, Grecia.

Símbolo de la democracia ateniense y del esplendor clásico. Construido en el siglo V a.C., refleja el poder cultural de la antigua Grecia.

• Coliseo (Roma, Italia)

Escenario de gladiadores y espectáculos públicos, es un testimonio del poder imperial romano.

• Torre Eiffel (París, Francia)

La Torre Eiffel, diseñada por los ingenieros Maurice Koechlin y Émile

Nacida como estructura temporal en 1889, se convirtió en el ícono moderno de Francia y en uno de los monumentos más visitados del planeta.

Asia

• Templos de Angkor (Camboya)

Más de mil templos que muestran la grandeza del Imperio Jemer, hoy abrazados por la jungla.

• Taj Mahal (India)

LA SÉPTIMA MARAVILLA DEL MUNDO MODERNO ES EL TAJ MAHAL, EN LA INDIA

Mausoleo de amor construido en el siglo XVII, considerado una joya arquitectónica del mundo islámico.

• La Gran Muralla China

La Gran Muralla China.

Defensa milenaria contra invasiones, con más de 21,000 km de extensión, símbolo de resistencia y unidad.

América

• Machu Picchu (Perú)

Ciudadela inca en lo alto de los Andes, ejemplo de ingeniería y espiritualidad precolombina.

• Estatua de la Libertad (EE. UU.)

Regalo de Francia en 1886, representa libertad y esperanza para millones de migrantes.

• Chichén Itzá (México)

Centro ceremonial maya, con la pirámide de Kukulkán como calendario astronómico en piedra.

África

• Pirámides de Giza (Egipto)

Tumbas faraónicas que aún desafían el tiempo y la ciencia, construidas hace más de 4,500 años.