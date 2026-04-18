Lo que pasó
Los monumentos que cuentan la historia del mundo (y por qué debes conocerlos)
Conocerlos no solo es turismo, es comprender la memoria de la humanidad y cómo los pueblos han dejado huella en el tiempo.
Los monumentos más icónicos del mundo son auténticos libros de piedra: narran la historia de civilizaciones, conquistas y sueños colectivos.
Conocerlos no solo es turismo, es comprender la memoria de la humanidad y cómo los pueblos han dejado huella en el tiempo.
Monumentos que cuentan la historia del mundo
Europa
• Partenón (Atenas, Grecia)
Símbolo de la democracia ateniense y del esplendor clásico. Construido en el siglo V a.C., refleja el poder cultural de la antigua Grecia.
• Coliseo (Roma, Italia)
Escenario de gladiadores y espectáculos públicos, es un testimonio del poder imperial romano.
• Torre Eiffel (París, Francia)
Nacida como estructura temporal en 1889, se convirtió en el ícono moderno de Francia y en uno de los monumentos más visitados del planeta.
Asia
• Templos de Angkor (Camboya)
Más de mil templos que muestran la grandeza del Imperio Jemer, hoy abrazados por la jungla.
• Taj Mahal (India)
Mausoleo de amor construido en el siglo XVII, considerado una joya arquitectónica del mundo islámico.
• La Gran Muralla China
Defensa milenaria contra invasiones, con más de 21,000 km de extensión, símbolo de resistencia y unidad.
América
• Machu Picchu (Perú)
Ciudadela inca en lo alto de los Andes, ejemplo de ingeniería y espiritualidad precolombina.
• Estatua de la Libertad (EE. UU.)
Regalo de Francia en 1886, representa libertad y esperanza para millones de migrantes.
• Chichén Itzá (México)
Centro ceremonial maya, con la pirámide de Kukulkán como calendario astronómico en piedra.
África
• Pirámides de Giza (Egipto)
Tumbas faraónicas que aún desafían el tiempo y la ciencia, construidas hace más de 4,500 años.
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