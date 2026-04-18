¿Y entonces? Gobierno y oposición no llegan a acuerdo sobre combate a la crisis internacional durante encuentro con Danilo Medina

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“Qué le puedo decir yo, me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis”. Así se despachó el expresidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, luego de una reunión con representantes del Gobierno, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

El primer encuentro es iniciativa del Ejecutivo para abordar los temas relacionados a la crisis internacional producto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, luego de las declaraciones de Medina, al parecer no se llegó a un acuerdo entre la oposición y el oficialismo.

De manera puntual, el peledeísta criticó el gasto público como parte del "mal manejo de la economía". A esto, Paliza respondió que, durante el encuentro, el expresidente propuso una reforma fiscal.

"A lo que nosotros, el ministro de Hacienda, le respondió que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, no es apropiado hablar de reforma fiscal", dijo Paliza.

Otro encuentro que no tuvo buenos frutos fue el del Gobierno con el expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

Fernández valoró como “cordial y respetuoso” el encuentro sostenido con una comisión oficial, al tiempo que afirmó que los sacrificios que puedan derivarse de la actual coyuntura deben ser asumidos por el Gobierno y comunicados con transparencia a la población.

Al ofrecer declaraciones a la prensa tras la reunión, Fernández explicó que durante el intercambio fueron presentadas las perspectivas del Gobierno sobre el contexto actual, marcado por tensiones geopolíticas internacionales y sus posibles efectos en la economía dominicana.

“Hemos tenido un diálogo cordial y respetuoso entre las delegaciones… estamos siempre dispuestos a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea el provecho para el país”, expresó.