Entre divisiones y otros males abogados conmemoran su día

Lo que debía ser una jornada de unión con motivo del Día del Abogado, terminó marcada por una división entre los grupos que acudieron a depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, como parte del Mes de la Patria.

Por un lado, el presidente del Movimiento Renovación Gremial, Diego Babado Torres, acudió a rendir honores patrios acompañado de abogados miembros del gremio. Durante el acto, señaló que lo observado actualmente es producto de la crisis que atraviesa la institución, marcada por disputas internas sobre la legitimidad de las elecciones realizadas en 2023 y la retención de fondos millonarios.

Dijo que trabajan para que la institución pueda fortalecerse, servir al país y cumplir mejor su rol social y profesional en beneficio de la sociedad, a pesar de los maltratos que reciben, sin una institución que salga a defenderlos.

Mientras que, para Vidal Potentini, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, se debe gestar una conciencia de clase dentro del gremio, para que los miembros se sientan más unidos, como una familia.

Detalló cómo se realizanreuniones y contactos para avanzar en acuerdos que fortalezcan la gobernabilidad del gremio, a la vez de generar conciencia colectiva sobre problemas sociales y estructurales que afectan a los miembros del Colegio de Abogados.

Sin embargo, afirmó que la falta de recursos ha limitado la capacidad de acción en esos temas sociales. “Sostengo que la dignidad en el trato hacia todos los profesionales, quienes tanto aportan a la democracia, al Estado de derecho y a la protección de los derechos fundamentales, debe ser preservada en todo momento”, expresó en el acto conmemorativo.