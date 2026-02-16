Hallazgo
DNCD dice comisa en costas más de dos toneladas de cocaína
Operación en Baní contó con apoyo de DEA, cooperación sigue. En ese mismo municipio descubren sembradío marihuana.
Un cargamento de cocaína, que según la Dirección Nacional de Control de Drogas podría superar las dos toneladas, fue decomisado ayer en las costas de Baní y sería la mayor incautación marítima en el país. Fueron arrestados seis hombres, dominicanos.
El organismo dijo que la carga era transportada en una lancha rápida desde la Guajira, Colombia y trasladada a la base militar de Las Calderas.
Por la cantidad de sustancia hallada, presume que era una operación de magnitud, cuyo fin sería proporcionar material a grandes redes internacionales de distribución.
Expuso que la detención fue posible, gracias al intercambio de información entre agencias locales y extranjera, sobre todo, de Estados Unidos y que la cooperación con ese país continúa, pese a la suspensión de la oficina de la administración de Control de Droga (DEA), ya que no incluye cese del trabajo.
La entidad ha reiterado en sus documentos a la prensa, que ha registrado un incremento de intentos de envío de narcóticos con el uso de rutas marítimas desde las naciones suramericanas Colombia y Venezuela y con embarcaciones rápidas, barcas pesqueras modificadas o trasbordos en alta mar.
La DNCD insiste en la relevancia de la colaboración internacional para descubrir a tiempo las embarcaciones y evitar que entren al país con sus paquetes de drogas. Por esto, afirma que esa operación es un golpe fuerte al narcotráfico regional.