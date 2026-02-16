DNCD dice comisa en costas más de dos toneladas de cocaína

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un cargamento de cocaína, que según la Dirección Nacional de Control de Drogas podría superar las dos toneladas, fue decomisado ayer en las costas de Baní y sería la mayor incautación marítima en el país. Fueron arrestados seis hombres, dominicanos.

El organismo dijo que la carga era transportada en una lancha rápida desde la Guajira, Colombia y trasladada a la base militar de Las Calderas.

Por la cantidad de sustancia hallada, presume que era una operación de magnitud, cuyo fin sería proporcionar material a grandes redes internacionales de distribución.

Expuso que la detención fue posible, gracias al intercambio de información entre agencias locales y extranjera, sobre todo, de Estados Unidos y que la cooperación con ese país continúa, pese a la suspensión de la oficina de la administración de Control de Droga (DEA), ya que no incluye cese del trabajo.

La entidad ha reiterado en sus documentos a la prensa, que ha registrado un incremento de intentos de envío de narcóticos con el uso de rutas marítimas desde las naciones suramericanas Colombia y Venezuela y con embarcaciones rápidas, barcas pesqueras modificadas o trasbordos en alta mar.

La DNCD insiste en la relevancia de la colaboración internacional para descubrir a tiempo las embarcaciones y evitar que entren al país con sus paquetes de drogas. Por esto, afirma que esa operación es un golpe fuerte al narcotráfico regional.