La historia de los Óscar: cómo nació el premio más importante del cine

Los Premios Óscar se han consolidado como el máximo reconocimiento en la industria cinematográfica mundial. Organizados anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, estos galardones no solo celebran la excelencia en el cine, sino que también reflejan las tendencias culturales, sociales y artísticas de cada época.

A lo largo de su historia, los Óscar han sido testigos de momentos icónicos, discursos inolvidables y algunas sorpresas que han dejado huella en la memoria colectiva.

El domingo 15 de marzo se celebra su edición número 98 en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.

A continuación, exploramos el origen de estos prestigiosos premios, desentrañamos algunas de sus curiosidades y analizamos cómo han influido en la evolución del cine.

Historia de los Óscar: origen y evolución



La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS) se fundó el 4 de mayo de 1927 en el Crystal Room del Hotel Biltmore de Los Ángeles por 36 profesionales del cine, con el objetivo de reconocer y fomentar la excelencia en la industria cinematográfica.

Los premios cobraron popularidad al nacer durante la transición del cine mudo al cine sonoro. En la primera ceremonia de 1929, todas las películas nominadas eran mudas, pero al año siguiente el sonido ya estaba presente en los premios.

Inicialmente, los ganadores se anunciaban tres meses antes de la ceremonia, pero esto cambió en 1930. Durante los primeros años, los resultados se enviaban a los periódicos con la instrucción de publicarlos a las 11 p.m., pero se abandonó este método después de que Los Angeles Times revelara los ganadores antes del evento. Para evitar filtraciones, en 1941 se comenzaron a usar sobres sellados con los nombres de los galardonados, práctica que perdura hasta hoy.

En cuanto al periodo de elegibilidad, al principio era de dos años. Por ejemplo, en la segunda ceremonia de 1930 se premiaron películas estrenadas entre el 1 de agosto de 1928 y el 31 de julio de 1929. Sin embargo, desde la séptima edición en 1935, solo se consideran las películas estrenadas en el año natural anterior.

¿Por qué se llaman «Óscar»?



En la actualidad existen varias teorías sobre el origen nombre de los Premios Óscar. Según una biografía de la actriz Bette Davis, la estatuilla recibió ese nombre en honor a su primer esposo, Oscar Nelson.

Una de las historias más conocidas sobre el origen del nombre data de 1931, cuando Margaret Herrick, secretaria ejecutiva de la Academia, vio la estatuilla por primera vez y comentó que se parecía a su «tío Oscar Pierce». El columnista Sidney Skolsky, presente en ese momento, utilizó el nombre en uno de sus artículos, escribiendo: «los empleados han nombrado afectuosamente su famosa estatuilla como Oscar».

Otra teoría menos conocida sugiere que Eleanor Lilleberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, al ver la estatuilla exclamó: «¡Se parece al rey Oscar II!».

En 1939, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) adoptó oficialmente el nombre «Oscar» para el premio.

¿Cómo se eligen los ganadores de los Óscar?



La Academia de las Artes las Ciencias cinematográficas cuenta con más de 10.000 miembros. Aunque para formar parte de la Academia se tiene que recibir una invitación de la misma, su acceso está limitado a artistas del sector cinematográfico que hayan trabajado en producciones de películas estrenadas en cines.

Los miembros de la Academia votan en función de su perfil profesional, a excepción de la Mejor Película que es votada por todos. De este modo, los actores votan en las categorías de interpretación, los compositores seleccionan las bandas sonoras nominadas y así sucesivamente. Cada miembro sugiere entre 5 y 10 candidatos, cuyas propuestas se revisan y consolidan para conformar la preselección que dará lugar a la lista definitiva de nominados.

En cuanto a la categoría de mejor película, se utiliza un sistema de «papeleta de preferencias», donde los miembros de la Academia deben clasificar los filmes nominados en orden, desde el que más les gusta hasta el que menos. Si ninguna película alcanza el 50% de los votos, se elimina la opción menos votada y se repite el proceso hasta que una película obtenga la mayoría.