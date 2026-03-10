¿John Wick en República Dominicana? Captan a Keanu Reeves cenando en Boca Chica

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿John Wick en República Dominicana? Sí… pero esta vez sin persecuciones ni disparos, sino disfrutando de la gastronomía local.

El reconocido actor de Hollywood Keanu Reeves fue captado recientemente mientras cenaba en un restaurante de Boca Chica, al este de Santo Domingo.

Fue el restaurante Boca Marina quien compartió el momento en sus redes sociales.

“Para nosotros fue un inmenso placer recibir al afamado actor Keanu Reeves”, publicó el establecimiento.

En el audiovisual difundido se observa al actor compartiendo en una mesa junto a varias personas, mientras en el lugar cantan cumpleaños y los presentes aplauden, en un ambiente relajado y festivo.

¿Rodando una película en el país?

De acuerdo con el portal especializado SensaCine, la estrella podría encontrarse en el país por el rodaje de una nueva película que mezclaría elementos de las cintas Edge of Tomorrow y The Shallows, cuyo estreno estaría previsto para 2027.

Según las informaciones difundidas, la historia seguiría a un contrabandista atrapado en un bucle temporal tras ser traicionado durante uno de sus trabajos en el mar Caribe, quedando rodeado de cadáveres, mercenarios y tiburones.

Sin embargo, hasta el momento ni el actor ni la producción han confirmado oficialmente estos detalles.