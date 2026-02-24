DNCD ignora venta ilegal de fentanilo

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, aseguró ayer que no tiene la certeza de venta ilegal de fentanilo en el país, pese a la declaraciones del director de Hogar Crea, Julio Manuel Díaz Capellán.

Afirmó que el año pasado se decomisó más de 14 millones de gramos de sustancias narcotraficas y que en este año superan más de dos millones de gramos incautados, en diferentes operativos a nivel nacional.

Ademas, destacó que el combate al narcotráfico sigue activo, mediante el trabajo coordinado de la Fuerza de Tarea conjunta, junto al Ministerio de Defensa, Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia y demás organismos de seguridad. También negó que exista evidencia de que estructuras criminales mexicanas tengan operen en el país.

Reiteró el compromiso de las autoridades de impedir que organizaciones transnacionales penetren en territorio dominicano.

Cabrera Ulloa aseguró que la cooperación con Estados Unidos sigue intacta en la lucha contra el narcotrafico.