DNCD dice lancha tenía 2,049 paquetes droga

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) aún no ha informado del peso exacto ni del tipo de narcótico decomisado la madrugada del domingo en las costas de Baní y del que solo dijo ese día, que pesaba más de dos toneladas y “presume es cocaína” incautada en una operación conjunta.

Durante rueda de prensa en su sede ayer, ofreció pocos detalles distintos a los publicados este lunes en medios de comunicación.

Ente las novedades indicó que eran 2,049 paquetes y que el cargamento fue incautado tras 15 horas de persecución por sus agentes, los de la Armada y de la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos.

La sustancia fue presentada en la actividad, en la que el organismo definió la operación como otro contundente y decisivo golpe a las estructuras del narcotráfico internacional.

Explicó que los equipos operativos, apoyados por fuerzas aliadas, desarrollaron un amplio y riguroso dispositivo de vigilancia e intensa persecución aérea, marítima y terrestre, que permitió interceptar una embarcación tipo “Go Fast”, en actitud sospechosa, con un grupo de individuos a bordo. Seis fueron detenidos, según su reporte del domingo.

Indicó que tras el seguimiento ininterrumpido, las unidades neutralizaron la embarcación, de alrededor 30 pies de eslora, a millas náuticas, al sur de las costas del municipio.

Expuso que ocuparon 69 pacas que contenían los 2,049 paquetes, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

De acuerdo con los primeros informes, la lancha, equipada con dos motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza cada uno, sin nombre ni matrícula, habría arribado a costas dominicanas, procedente de Sudamérica, modalidad empleada por las redes criminales para intentar introducir grandes alijos de drogas al territorio.

“Es el cargamento de mayor volumen confiscado en el interior de una lancha por vía marítima, lo que evidencia una vez más el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana, en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, indica el documento de prensa.

Durante la operación, precisa el organismo, fueron arrestados seis ciudadanos dominicanos, quienes serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

La DNCD aseguró que con el respaldo de las Fuerzas Armadas, Procuraduría General, organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, continúa el fortalecimiento de su capacidad operativa y que ha logrado confiscar en lo que va de año, más de 3.2 toneladas de sustancias narcóticas, “lo que reafirma el liderazgo de las autoridades dominicanas en el combate regional contra el tráfico ilícito de drogas”.