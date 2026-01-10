DNCD incauta 863 paquetes de cocaína

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que incautó 863 paquetes de cocaína, en una ininterrumpida persecución por aire, mar y tierra en las costas de la provincia Pedernales.

Según la entidad, luego de 15 horas de intenso seguimiento, las unidades aéreas, marítimas y terrestres interceptaron, a varias millas náuticas al sur de Cabo Rojo, una embarcación, con dos dominicanos a bordo, ocupando 26 sacos que contenían la droga, forrados con cinta adhesiva.

En la intervención, dijo la DNCD, incautaron, además, una radio satelital, tres GPS y otras evidencias.