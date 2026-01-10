Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Pedernales

DNCD incauta 863 paquetes de cocaína

Los 863 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que incautó 863 paquetes de cocaína, en una ininterrumpida persecución por aire, mar y tierra en las costas de la provincia Pedernales.

Según la entidad, luego de 15 horas de intenso seguimiento, las unidades aéreas, marítimas y terrestres interceptaron, a varias millas náuticas al sur de Cabo Rojo, una embarcación, con dos dominicanos a bordo, ocupando 26 sacos que contenían la droga, forrados con cinta adhesiva.

En la intervención, dijo la DNCD, incautaron, además, una radio satelital, tres GPS y otras evidencias.

Sobre el autor
Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
