Detienen conductor de minibús por transportar carbón vegetal ilegal en la frontera

Montecristi, R.D . Como parte de los operativos permanentes de interdicción y control fronterizo, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron un minibús que transportaba 25 sacos de carbón vegetal sin la documentación requerida en Montecristi.

Una patrulla del ERD asignada al Destacamento Hatillo Palma, interceptó un minibús Toyota, color gris, placa I012536, que intentó evadir el puesto militar.

El vehículo era conducido por Waldy Rodríguez, quien no portaba cédula de identidad.

Durante la inspección vehicular, los soldados encontraron los sacos de carbón vegetal, mercancía que era transportada sin los permisos legales correspondientes.

Tanto el conductor como el vehículo y la mercancía decomisada fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde posteriormente fueron entregados bajo certificación al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), para los fines legales correspondientes.