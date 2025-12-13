56 arrestados en defensa del Parque Nacional Los Haitises y frenar invasión ilegal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) anunció la ejecución de un operativo Militar conjunto y de acción unificada por aire, mar y tierra, en defensa del Parque Nacional Los Haitises, en la zona Nordeste del país, con el objetivo de garantizar la preservación de los recursos naturales y detener la expansión de asentamientos ilegales y prácticas agrícolas irregulares que amenazan el equilibrio ecológico.

En el operativo encabezado por el SENPA, se apresaron 56 personas, de las cuales 52 son extranjeros indocumentados y cuatro ciudadanos dominicanos, ademas se incautaron cinco mulos utilizados para el transporte de víveres en siembras ilegales.

Medio Ambiente, Fuerzas Armadas y Migración despliegan Operativo en el Parque Nacional Los Haitises

También se desmantelaron varias siembras irregulares de agricultura dentro de la zona protegida, así como el decomiso de decenas de sacos de yautía, producto de cultivos ilegales.

La operación fue planificada y dirigida por el SENPA, con el apoyo de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa (J-3), contando con la participación coordinada del Ejército de República Dominicana, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

En este despliegue participaron embarcaciones de la Armada, helicópteros de la Fuerza Aérea y unidades de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, incluyendo el Batallón de Comandos del Ejército, la Infantería de Marina de la Armada, el Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, así como la Unidad de Reacción de la Dirección General de Migración, junto a guardaparques y guías del Ministerio de Medio Ambiente, en un esfuerzo conjunto y de acción unificada.