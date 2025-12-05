Domínguez Brito advierte falencias en norma procesal

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El exprocurador general Francisco Domínguez Brito consideró “flojo” el nuevo Código Procesal Penal y advirtió que la aplicación del mismo podría contribuir con la impunidad y el hacinamiento carcelario.

Consideró que la nueva norma procesal penal “no endurece la lucha contra el crimen” y podría agravar problemas estructurales del sistema de justicia.

“Nos causa seria preocupación que le proyecto de Código Penal aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, lejos de agilizar los procesos judiciales, los hará más lentos de lo insoportablemente que ya eran”, dijo el también dirigente polìtico de oposición.

Sostuvo que el CPP aumentaría el costo de la justicia penal “lo que impactaría directamente a los sectores más vulnerables”.

No obstante, consideró que “el mayor riesgo es que la normativa mantenga espacios de impunidad para el crimen organizado, los atracadores y estructuras delictivas que afectan la seguridad ciudadana”.

Lamentó que el proyecto de ley que ahora pasará al Senado de la República donde debe ser votado en dos lecturas, no se concentre en los verdaderos problemas de la justicia ni plantea soluciones reales.

Pidió hacer una revisión profunda “y apostar por un código que fortalezca la persecución penal, reduzca la impunidad y responda a las necesidades actuales de la seguridad pública”.