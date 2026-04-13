Dominicano varado en Vietnam: ¿Qué hace el MIREX para retornar al país?

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a través de la Embajada Dominicana en la República Socialista de Vietnam, el Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios y la Dirección General de Pasaporte, se ha mantenido brindando asistencia y acompañamiento al ciudadano dominicano, Joel Richards García, quien se encuentra varado en ese país.

Indicó que desde que se tuvo conocimiento del caso, el embajador dominicano en Vietnam, Reinaldo Espinal, el responsable consular y personal local vietnamita, asistieron y recibieron personalmente a este ciudadano, y se le facilitaron dos cartas de ruta debido a cambios en su itinerario de vuelo, ocasionados por el conflicto en Medio Oriente; sin embargo, estas fueron objetadas por las autoridades migratorias de países donde haría escala, según los itinerarios de vuelos inicialmente propuestos.

"En consecuencia, se ha procedido a emitirle, de manera excepcional, un pasaporte de emergencia, el cual fue remitido a nuestra embajada y le será entregado en los próximos días, a fin de que pueda retornar a República Dominicana", se lee en un comunicado.

El MIREX reiteró su compromiso con el cumplimiento del primer eje de la Política Exterior dominicana trazada por el presidente Luis Abinader y ejecutada bajo la dirección del canciller Roberto Álvarez: proteger a los dominicanos en el exterior sin importar el lugar donde se encuentren.