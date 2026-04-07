Ingresos de consulados al Estado desatan reacciones y llamados a mayor transparencia

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La decisión del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de disponer que todos los ingresos de los consulados dominicanos pasen al Estado ha generado reacciones en distintas personalidades.

Entre las voces que se han pronunciado figura el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, quien consideró que la medida, como parte de una transformación estructural del sistema consular del país, debe ir acompañada de mayores precisiones, como la realización de auditorías que garanticen su transparencia.

“Esa medida debe ir acompañada de establecer un sistema de cobro automatizado y una cuenta única, monitoreada y auditada por los órganos de control del Estado”, manifestó el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

De su lado, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), expresó su “felicidad” por la disposición, al considerar que con esta “por fin dejarán los consulados de ser la manzana de la discordia en Nueva York, Madrid, Miami y todos los de Haití”.

“La ignominia en los consulados era tan brutal, que la Dirección General de Pasaportes le pone cada libreta a US$25 dólares y cobran entre US$90 y US$200 dólares; la diferencia va al bolsillo del cónsul, es lo que se transparenta; los demás servicios no, como actos notariales y permisos de viaje a menores. Al presidente Luis Abinader hay que condecorarlo”, afirmó de la Rosa Tiburcio.

“¿Cuál de los cónsules renunciará primero, después de Luis Abinader quitarle la botija: New York, Miami, Madrid y Orlando?, cuestionó el titular de ADOCCO, al tiempo de señalar que la persona que acierte “tiene un daypass en una lancha alquilada en Boca Chica en Palmilla”.

Entretanto, el abogado Jorge Amado Méndez agregó: “El anuncio de la Cancillería Dominicana de que todos los ingresos generados por los consulados en el exterior serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro para optimizar el manejo de los recursos públicos no solo es un cambio en la gestión financiera, es un brinco hacia la consolidación de la carrera diplomática y el servicio consular. Bien Luis Abinader y Roberto Alvarez”.

El objetivo de la medida

Según indicaron las autoridades, con la disposición buscan implementar un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.

Establece que la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares sea transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) para asegurar un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios de control y supervisión estatal.

Explicaron que eso permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en localidades donde lo requieran los dominicanos.

Informaron que el Mirex seguirá avanzando en la organización de los consulados con estructuras más racionales y funcionales, según la necesidad operativa y servicio al ciudadano.

El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad hasta finalizar la última etapa del proceso.

Explicaron además, que esa reforma es parte del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto de República Dominicana en la próxima década y de la Estrategia Nacional de Adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Resaltaron que con esa decisión, “el Gobierno dominicano reafirma su determinación de consolidar un servicio exterior moderno, ordenado y al servicio de los dominicanos, fortaleciendo la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y alineando su gestión con las mejores prácticas internacionales”.

Hasta hace poco los cónsules y vicecónsules dominicanos en sus diferentes sedes diplomáticas en el mundo tienen sueldos bases que van desde los US$2,000 a US$2,500 y US$1,750, a los cuales se agregan otros ingresos generados por los servicios que se ofrecen.