¿Eres dominicano y vives o piensas viajar a México? Cancillería emite advertencia por violencia en Jalisco

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) exhortó este lunes a los ciudadanos dominicanos a evitar viajes no esenciales al estado de Jalisco, ante los hechos de violencia reportados en esa zona de México tras la muerte de un conocido narcotraficante.

En un aviso oficial, la institución indicó que, como medida preventiva, recomienda posponer desplazamientos hacia Jalisco y otras áreas que pudieran verse afectadas hasta que existan condiciones de mayor estabilidad. Asimismo, llamó a los nacionales dominicanos a mantenerse atentos a las informaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes.

La advertencia se produce en un contexto de tensión y operativos de seguridad en varias localidades mexicanas, luego del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), situación que ha generado preocupación por posibles reacciones de grupos criminales y alteraciones del orden público.

El Mirex también recordó que los dominicanos que se encuentren en territorio mexicano y requieran asistencia pueden comunicarse con el Consulado General de la República Dominicana en Ciudad de México a los números telefónicos +52 56 4408 7863 y 55 5260 7262, o escribir al correo electrónico consuladord@consudomex.org.