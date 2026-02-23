Fuerza del Pueblo sugiere al Gobierno intervención urgente en la presa de Hatillo

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez. El Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la Fuerza del Pueblo reclamó al gobierno intervenir con acciones urgentes, con miras a disminuir los altos niveles de contaminación que afectan la presa de Hatillo.

En un descenso realizado hoy al gigantesco lago de aguas dulces, los comisionados de la entidad política opositora reclamaron al gobierno central y a las compañías extractoras de minerales de las inmediaciones del embalse que unifiquen acciones encaminadas a sanear dicho lago.

Los voceros de la Comisión Hídrica y Medioambiental de la Fuerza del Pueblo, Héctor Acosta y Horacio Socías, sugirieron al gobierno la puesta en marcha de un programa de remediación a gran escala con el objetivo de devolver la belleza y el esplendor natural al embalse de agua más grande de las Antillas Mayores.

Destacaron la importancia de la Presa de Hatillo en la producción arrocera nacional, la producción de peces, la irrigación agrícola y el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, así como para la ganadería en su área de influencia.

Sostienen los reputados técnicos que la situación de Hatillo es grave y, al margen del protagonismo, se requiere la unificación de todos los sectores, gobierno y oposición, con el objetivo común de sanear la Presa de Hatillo.

Agregan que el río Yuna, con una longitud de 210 kilómetros, es la principal fuente de abastecimiento del embalse, y que la presa tiene una superficie de 22 kilómetros cuadrados con una capacidad de 710 millones de metros cúbicos de agua. Es la reserva de agua más extensa en el Caribe Insular.

Destacan que la presa enfrenta una severa crisis ambiental, caracterizada por una coloración verde intensa de sus aguas (floración de algas), muerte de peces, mal olor y la amenaza de afectar la producción pesquera que desde hace varios años se realiza en la zona.

Llamaron al gobierno a que actúe con urgencia, activando los protocolos establecidos en caso de contaminación hídrica, para mitigar el impacto ambiental en el lago, Sánchez Ramírez y la Región Nordeste.