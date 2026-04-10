Dos irán a prisión por matar canadiense

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Puerto Plata.- El juez Romaldy Marcelino Henríquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra Joily Junior Severino y Rangel Merette Rodríguez, quienes están imputados por matar al canadiense Tistan Prime au-Poitras para despojarlo de su motocicleta durante un atraco ocurrido el pasado 23 de marzo, alrededor de las 4:30 de la madrugada, luego de que la víctima y su hermano Etienne Prime au -Poitras acudieran a un negocio de venta de comida en Puerto Plata.

El expediente indica que los hermanos fueron perseguidos por los victimarios cuando iban al hotel donde se hospedaban en Maimón, cuando Severino disparó cuatro veces alcanzando a Tistan, quien falleció en una clínica. La medida de coerción será cumplida en el Centro de Corrección de Puerto Plata.