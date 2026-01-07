No fue uno, sino dos: tíos de Brianna confesaron haber violado y matado a la niña

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

IMBERT, Puerto Plata:-Un segundo tío se entregó a la Policía luego de admitir que participó en el crimen y desaparición del cadáver de la menor de tres años de edad, Brianna Genao González, quien residía en la casa de su abuela en la comunidad de Barrero de este municipio de Puerto Plata.

Reyes Rosario Núñez, de 43 años de edad, admitió que la noche del 31 de diciembre último, acompañó a su hermano Rafael Rosario Núñez, de 52 años, a raptar, violar sexualmente y asesina a dicha niña, cuyo cadáver lo enterraron en unos terrenos que no precisan, porque a decir la verdad "estábamos borrachos".

Ambos hermanos están detenidos en la subdirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), con asiento en Puerto Plata.

Los Hermanos Rosario Núñez residen en la comunidad de Barrero del municipio imberteño