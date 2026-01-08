Alcaldía del Distrito Nacional reitera reglas para Plásticos por Juguetes 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Nacional recalcó las reglas para participar en la sexta versión de Plásticos por Juguetes que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero en el Palacio Municipal, dando continuación al evento más grande de conciencia ambiental del país.

El tradicional canje, impulsado por Carolina Mejía con el apoyo de los aliados de la ciudad, se realizará de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y los participantes deben mostrar su cédula que los acredita como residentes del Distrito Nacional.

Las reglas señalan que se podrán intercambiar 500 botellas por una bicicleta y 200 por un juguete variado. En ese sentido, se aclara que una bicicleta y un juguete es el máximo permitido a entregar por cada cédula.

Los juguetes a entregarse deben ser de categorías distintas y en caso de agotarse alguna de las categorías se agoten, se hará entrega de otro juguete disponible.

Asimismo, se recuerda que las botellas deben estar comprimidas, limpias y con tapas para realizar el intercambio. Tras la entrega, se procederá al pesaje donde se dará el ticket correspondiente a la cantidad de botellas depositadas. Luego, los participantes presentarán los tickets para recibir sus juguetes.

Gracias al empeño de la alcaldesa, hoy con todas las ediciones de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Útiles Escolares se han sacado de las calles de la capital más de 33 millones de botellitas, afianzándolos como los eventos más grandes de conciencia ambiental que se realizan en el país. Mejía sigue impulsando que cada uno de estos eventos se lleven a cabo con orden, seguridad y dignidad para todos los participantes.

La sexta versión de Plásticos por Juguetes se realizará gracias al apoyo de Propagas, Banco Popular, BHD, Seaboard, Grupo Ramos, Referencia Laboratorio Clínico, Industrias Bisonó, Martí, Banco Caribe, Olé, Farmacias GBC, Hilos de Amor, Coca Cola, Uepa Tickets, Banreservas y Café Santo Domingo.