Reportan alza en contagios por virus sincitial respiratorio

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Aunque no precisó una cifra exacta, el Ministerio de Salud Pública notificó que, durante la Semana Epidemiológica 47, se registró un “aumento notable” del virus sincitial respiratorio (VSR), “que alcanzó su nivel más alto del año y supera ampliamente los valores observados en 2024”.

“Este comportamiento se manifiesta en un incremento significativo de consultas y hospitalizaciones pediátricas, particularmente por bronquiolitis y neumonía, y está asociado a un patrón epidémico más temprano, más intenso y de mayor duración en 2025.”, manifestó la institución a través del Boletín Epidemiológico #47.

Agregó que, además, se mantiene la cocirculación simultánea, en niveles bajos a moderados, de influenza A(H3N2), influenza A(H1N1)pdm09, influenza B/Victoria, SARS-CoV-2, adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza.

“La concurrencia de múltiples virus incrementa el riesgo de coinfecciones, exacerba enfermedades respiratorias crónicas (asma, EPOC, cardiopatías) y eleva la probabilidad de complicaciones y hospitalizaciones en personas vulnerables”, alertó Salud Pública.

Otras enfermedades

De igual forma, aseguró que no se reportaron nuevos casos de cólera, dengue y covid-19, por lo que estas enfermedades se mantienen “de notificación obligatoria controladas”.

“El acumulado de casos hasta la Semana Epidemiológica 47 de dengue es de 273 casos confirmados, cifras que representan una disminución importante en comparación con el mismo período de 2024, cuando 1,315 casos confirmados”, se señala en el documento.

Respecto a la malaria, dijo que registraron tres nuevos casos, para un acumulado de 836 casos confirmados. La transmisión activa se focaliza en Azua, San Juan, Elías Piña, Santo Domingo e Independencia, evidenciando focos persistentes vinculados a corredores rurales-urbanos, actividades agrícolas y condiciones ambientales que permiten la supervivencia del mosquito vector.

En tanto que, de leptospirosis, Salud Pública reportó un nuevo caso y el acumulado en el país es de 156.

“Esta enfermedad zoonótica presenta un comportamiento estrechamente vinculado a las lluvias e inundaciones, que incrementan la exposición de la población a aguas contaminadas, suelos anegados y ambientes favorables para la proliferación de roedores”, pronunció.

Muertes maternas e infantiles

La institución también notificó 4 muertes maternas, una cifra similar a la registrada en el mismo período del 2024, lo que refleja estabilidad en la mortalidad semanal. En el acumulado del año se han registrado 156 muertes maternas, cifra ligeramente inferior a las 163 notificadas en 2024, lo que representa una variación de un 4 %. De estas, 66 corresponden a parturientas haitianas y 90 a dominicanas.

“En esta Semana Epidemiológica se notificaron 29 muertes infantiles, y el acumulado de estos decesos en el país es de 1,661. Las provincias donde se han reportado más casos son Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional, territorios donde influyen determinantes como alta densidad poblacional”, comunicó.