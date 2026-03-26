Edeeste denuncia brigadas no autorizadas reconectan servicios de clientes sin contrato en SPM

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San Pedro de Macorís. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) denunció la operación de brigadas externas no autorizadas que se dedican a reconectar "de manera ilegal" servicios eléctricos previamente suspendidos por irregularidades y ausencia de contrato, en una práctica que atenta directamente contra la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La denuncia surge tras una intervención realizada por técnicos de la Dirección de Gestión de Pérdidas, quienes sorprendieron en flagrante delito a individuos que, a bordo de un vehículo rotulado como “VISBEPT SPM”, ejecutaban maniobras ilegales para restablecer el suministro eléctrico a una joyería y varios apartamentos que horas antes habían sido desmantelados por incumplimiento de las normativas vigentes.

Al notar la presencia de las brigadas de Edeeste, los implicados emprendieron la huida antes de la llegada del equipo de seguridad, dejando en el lugar evidencias claras de la actividad ilícita, incluyendo medidores en condición irregular, equipos dados de baja, con deudas pendientes o previamente retirados.

La empresa enfatizó que mientras realiza esfuerzos sostenidos para reducir pérdidas, regularizar clientes y garantizar un servicio seguro y eficiente, grupos organizados operan al margen de la ley para revertir estas acciones, generando un círculo vicioso que debilita la gestión operativa, incrementa las pérdidas no técnicas y afecta a los usuarios que cumplen con sus obligaciones.

La entidad advirtió que "estas prácticas ilegales no solo constituyen una violación a la Ley General de Electricidad, sino que también representan un alto riesgo para la infraestructura eléctrica y la seguridad ciudadana, ya que pueden provocar sobrecargas en transformadores, cortocircuitos e incendios debido a manipulaciones realizadas por personal no certificado".

Asimismo, la institución alertó que la reincidencia de estas acciones, sumada a la falta de sanciones efectivas, fomenta la expansión de redes dedicadas al fraude eléctrico, desincentiva la cultura de pago y expone constantemente al personal técnico a situaciones de riesgo durante las intervenciones en campo.

En ese sentido, Edeeste informó que iniciará las acciones legales correspondientes para identificar y someter a la justicia a los responsables de estas operaciones ilegales, al tiempo que fortalecerá sus mecanismos de monitoreo, inteligencia operativa y vigilancia especial en los puntos intervenidos.

“La lucha contra el fraude eléctrico es una prioridad institucional. No permitiremos que intereses particulares continúen vulnerando el sistema y afectando a miles de clientes que sí cumplen. Estamos detrás de cada acción ilícita y llevaremos estos casos hasta las últimas consecuencias”, puntualizó la empresa.

Finalmente, Edeeste reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con conexiones ilegales o manipulación de equipos eléctricos, al tiempo que reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la mejora continua del servicio en toda su zona de concesión.