Edeeste hará mantenimiento este sábado: conoce los sectores del DN que sufrirán suspensión temporal de energía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Distrito Nacional. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que para este sábado 25 de abril realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en los circuitos asociados a la subestación César Nicolás Penson (CNP), en horario de 8:20 de la mañana a 5:20 de la tarde, como parte de trabajos orientados a fortalecer la estabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico.

En ese sentido, la distribuidora señala que la suspensión temporal para mejoras en el servicio impactará directamente los circuitos CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, CNP806, CNP807, CNP808 y CNP809, abarcando los sectores Gascue, Don Bosco, Miraflores, Villa Juana, Villa Consuelo, Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, San Lazaro, San Miguel, Santa Barbara y Villa Francisca.

Edeeste adelanta que estos trabajos responden a labores de mantenimiento preventivo y readecuación que ejecutarán las gerencias de Mantenimiento de Subestaciones, Mantenimiento de Redes, Proyectos de Inversión y Medición de Grandes Clientes. Entre las acciones a ejecutar figuran la puesta en servicio de nuevas celdas, redistribución de cargas entre los transformadores T01 y T02, así como readecuaciones en redes de la calle César Nicolás Penson.

Las labores incluyen además poda de la vegetación en puntos críticos de las calles Moisés García, Manuel R. Objio, Paseo de los Periodistas y las avenidas México, Francia, César Nicolás Penson y Pedro Henríquez Ureña, como parte de las acciones para mejorar la confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico en la zona intervenida.

La distribuidora reitera su compromiso con las mejoras continuas del servicio brindado dentro de su zona de concesión, y aprovecha para llamar a sus clientes a hacer un uso razonable y eficiente de la energía recibida.

Edeeste agradece la comprensión de la ciudadanía ante estos trabajos, que forman parte de un plan integral de mejoras que se vienen desarrollando por fases, reiterando su compromiso de mantener informada a la población en cada etapa y continuar elevando la calidad del servicio eléctrico.