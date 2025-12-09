Edeeste informa interrupción del servicio por salida de transformador en la Subestación Los Mina.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que a las 3:21 de la tarde de este martes se produjo la salida de los interruptores en alta y baja tensión del Transformador de Potencia T01 de la Subestación Los Mina 138 kV.

Este evento ocasionó la interrupción del servicio eléctrico en una amplia franja de la zona oriental.

Edeeste explicó que el incidente afectó diversos sectores del municipio Santo Domingo Este, asociados a los circuitos que dependen de la Subestación Los Mina 138 kV, entre ellos áreas de Los Mina, Alma Rosa, Ensanche Ozama, Villa Faro, San Lorenzo, Las Enfermeras, Los Tres Brazos, entre otros.

La empresa indicó que sus equipos técnicos se encuentran trabajando arduamente en la zona para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Edeeste ratificó su compromiso con la seguridad del sistema, la estabilidad del servicio y la atención oportuna a los usuarios ante este tipo de eventualidades.