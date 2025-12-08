Punta Catalina vende la misma cantidad de energía a cada EDE, pero la facturación es distinta

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

A pesar de que la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) vendió la misma cantidad energía eléctrica a las tres empresas distribuidoras de electricidad, la facturación varió de una a otra, según el informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) correspondiente al período enero-septiembre de este año.

En ese lapso, cada distribuidora compró 1,222.7 megavatios hora (GWh) a Punta Catalina, pero la facturación fue diferente en cada caso : US$154.8 millones a Edenorte, US$150 millones a Edeeste y US$149.9 millones a Edesur. El informe del MEM no explica por qué se presenta esa situación.

El precio promedio de venta fue de 12.47 centavos de dólar el kilovatio hora. La generadora termoeléctrica también facturó US$2.3 millones en el mercado spot. Los gastos operativos de Punta Catalina alcanzaron los US$24.7 millones en los primeros 9 meses de este año, para una disminución de US$91. 6 millones en relación con el mismo período del año pasado.

Los gastos de personal registraron una reducción de US$8. 7 millones, pues pasaron de US$12. 8 millones a US$4.1 millones. Esa situación se presenta a pesar de que Punta Catalina subió el número de empleados en el lapso señalado.

Consultado al respecto, el experto eléctrico Bernardo Castellanos consideró que la única explicación a la caída brusca en los gastos en personal de Punta Catalina es que hayan cancelado o terminado los contratos de asesoría profesional. La cantidad de empleados subió de 434 a 441 en nueve meses.

Bernardo Castellanos

Los gastos en servicios no personales registraron el desplome: pasaron de US$88.8 millones a US$13.4 millones, para una disminución de US$75. 3 millones.

Mientras los gastos en materiales y suministros cayeron en US$10. 4 millones. Los gastos por aporte de Punta Catalina al sector eléctrico ascendieron a US$3.1 millones.

EGEPC facturó por venta de energía 3,668.1 GWh, lo que representa un incremento de 139.6 GWh en relación con el mismo período de 2024.

El valor monetario de la facturación fue de US$457.4 millones, con un incremento de US$25.6 millones.

Según el informe del MEEM, el costo total de producción de Punta Catalina en nueve meses fue de US$195.6 millones.

Explica que ese valor se registra a partir de febrero de 2025 para mejorar la transparencia de los resultados operativos, lo que incluye costos directos, cargos del mercado eléctrico mayorista, costos de personal de producción y otros costos operativos.

Los costos directos alcanzaron los US$157.7 millones, los costos del mercado eléctrico mayorista US$20 millones, costos de personal de producción US$10 millones y otros costos operativos de producción US$7. 4 millones.

El monto de los costos directos fue mayor en enero, con US$20. 4 millones, y menor en febrero, con US$12.5 millones en los primeros nueve meses de este año.

El gasto total durante este periodo ascendió a US$162.2 millones, de los cuales US$24.7 millones

correspondieron a gastos operativos, US$76.9 millones a gastos de depreciación, US$0.7 millones a gastos financieros y US$59.9 millones a otros gastos.

Punta Catalina ejecutó inversiones por US$0.7 millones, lo que representa una disminución de US$2.7 millones respecto al mismo periodo de 2024.

Las dos unidades de Punta Catalina han salido de operación en varias ocasiones en este año y no por mantenimiento. En agosto pasado, la unidad I salió de servicio, debido al bajo nivel de agua generado por la obstrucción de sargazo. La unidad 11 ha salido de funcionamiento este año mucho más que la uno.

Celso Marranzini Pérez

Punta Catalina es administrada por el empresario industrial Celso Marranzini Pérez, quien también preside el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), donde no ha podido reducir las pérdidas, una de sus promesas al asumir el cargo.