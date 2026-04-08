Inundaciones en La Puya de Arroyo Hondo causan estragos: “No tuve tiempo de sacar nada”

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Momentos de angustia y desesperación vivieron este miércoles residentes del sector La Arenina, en La Puya de Arroyo Hondo, luego de que las fuertes lluvias registradas en gran parte del país provocaran el colapso de un puente y dejaran varias viviendas anegadas.

Según explicaron, el agua irrumpió con fuerza en las casas, obligando a familias enteras a salir con lo poco que pudieron salvar.

“El agua me cogió ahí adentro, y para yo salir tuve que brincarme por detrás, porque estaba lleno de agua y la puerta no abría”, relató Manuel Céspedes, uno de los afectados.

La situación fue aún más crítica para una señora, quien visiblemente preocupada, narró que perdió su único sustento: un pequeño colmado que mantenía junto a su esposo.

“No tuve tiempo de sacar nada. El colmadito que tenía, como ni mi marido ni yo trabajamos, se perdió todo porque el agua llegó hasta el techo”, dijo.

En tanto que otra de las afectadas, agregó que tuvo que huir con su hijo en condición de discapacidad hacia una zona más alta para proteger su vida.

Otro residente contó que la inundación alcanzó gran parte de su vivienda, obligándolo a poner a salvo sus pertenencias como pudo.

“Aquí el agua llegó a la mitad de la casa y tuvimos que subir los ajuares donde mi mamá”, expresó.

Cabe destacar que, al lugar se presentaron brigadas del Ministerio de Obras Públicas, miembros de la Defensa Civil, el director de la Policía Nacional y otros organismos de socorro del Estado, quienes ofrecieron asistencia a los afectados.