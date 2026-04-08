Impacto de la vaguada: más de mil viviendas afectadas, 29 acueductos fuera de servicio y 1.5 millones de usuarios sin agua

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La vaguada que afecta a gran parte del territorio nacional ha provocado daños a 1,024 viviendas y ha dejado a 29 acueductos y tres sistemas de agua totalmente fuera de servicio, afectando a 1,529,563 usuarios, que al final de la tarde de este miércoles todavía no tenían acceso al vital líquido.

Así lo reportó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en su boletín de las 5:30 de la tarde, basado en los informes del Ministerio de vivienda Habitad y Edificaciones, del Instituto de Agua Potable y de Alcantarillo (Inapa) y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd).

En ese orden, el COE indicó que 32 viviendas están destruidas y 23 fueron parcialmente afectadas. Del mismo modo, 5,123 personas fueron desplazadas y 20 comunidades de diferentes demarcaciones están incomunicadas. Las personas albergadas son 19.

La mayoría de las viviendas afectadas se registraron en en Villa Paraíso, en Pedro Brand, provincia Santo Domingo, con 600.

El organiso indicó que 16 provincias y el Distrito Nacional están en alerta por el impacto del fenómeno atmosférico, que además ha provocado inundaciones catrastróficas, similares a las registradas en los noviembres de los años 2023 y 2024, respectivamente.