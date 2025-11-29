Ejército gradúa a 50 nuevos oficiales de Batalla Las Carreras

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Ejército de República Dominicana graduó anoche a 50 nuevos oficiales de la 64 promoción de cadetes “Félix María Ruiz, en una ceremonia que encabezó el presidente Luis Abinader y donde se exhortó a defender la seguridad y soberanía nacional, los intereses de la Patria y los derechos ciudadanos.

“En sus manos descansa el futuro de República Dominicana. Mantengan en alto los valores que a ustedes se les ha inculcado”, afirmó el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, director de la Academia,

La graduación 2022-2025 se desarrolló en la Academia Militar Batalla de las Carreras, en San Isidro.

Los 50 nuevos segundo teniente y oficiales de infantería, entre ellos 17 mujeres, recibieron los diplomas como licenciados en Ciencias Militares y Oficiales de Infantería.

Estuvieron los ministros de Defensa, Carlos A. Fernández Onofre; Faride Raful, PIP; Jorge I. Camino, del ERD; Ramón A. Guzmán Peralta, de la PN y Franklin García Fermin del Mescyt.

Almuerzo sacerdotes CED

Más temprano, el presidente Abinader se reunió y almorzó con los miembros de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en la Casa Arquidiócesis María de la Altagracia. Fue recibido por el obispo monseñor Manuel Ruiz, por el rector de la Casa, padre Israel Craviotto y las hermanas de la comunidad.

“Yo sí quiero pedirles que me tengan en sus oraciones, cada una de ustedes, con Dios, a mí y a toda la familia, para poder trabajar en favor del pueblo dominicano que es lo que hacemos cada minuto, cada día, cada hora, si tenemos esas oraciones, nos ayuda mucho más”, expresó el mandatario.