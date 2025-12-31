Ejes que impulsará la CNTD por una mayor justicia social

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) aprobó impulsar una serie de propuestas por la defensa de los derechos laborales, la promoción de empleos dignos, el fortalecimiento del diálogo social y la construcción de un país mas justo y equitativo.

En su XIX Congreso Nacional, celebrado recientemente, bajo el lema “Por un nuevo contrato social” la CNTD definió 11 ejes estratégicos sobre los cuales trabajará en el año 2026.

Justamente el primer eje es buscar un nuevo contrato social que establezca como elemento principal que las relaciones económicas y sociales estén fundamentadas en la justicia social de los trabajadores, así como el respeto a los derechos humanos y sindicales y por el fortalecimiento de la democracia.

Otro punto es la autoreforma sindical para fortalecer sus estructuras internas y propiciar un crecimiento de calidad entre sus sindicatos afiliados por áreas de la economía y también los informales.

Además, mantener la demanda de que las reformas de las leyes de seguridad social y laboral preserven las conquistas y ampliarlas en beneficio de los trabajadores.

Igualmente, impulsar pactos salariales con los empresarios y el Gobierno para elevar los ingresos de los trabajadores, ya que solo con salarios y trabajos decentes, pueden mejorar sus condiciones de vida.

En el congreso de la CNTD también se abordó el desafío del sindicalismo ante la amenaza de perdida de empleos por los avances de la tecnología, por lo que se acordó demandar del Gobierno políticas publicas que contribuyan a disminuir sus efectos, al tiempo de crear programas de educación permanente para elevar la calidad técnica d de la mano de obra de forma que pueda enfrentar con éxito su permanencia en el mercado laboral.

La inclusión del teletrabajo en un nuevo Código de Trabajo, respetando y garantizado los derechos laborales, así como la protección de los trabajadores que se dedican al cuidado de los niños y envejecientes, son otros de los planes de trabajo de la CNTD.

Asimismo, el respeto a la igualdad y el rechazo a toda forma de discriminación contra la mujer trabajadora, a la que insta a a sindicalizarse como forma de defender y garantizar esos derechos.

Otro eje del congreso del CNTD es que sea erradicado el trabajo infantil, para lo cual pide se endurezcan las penas y se actúe sin complacencia a quienes se dedican a esta práctica.

La CNTD estableció además solicitar al Gobierno y empleadores abrir sus puertas a la juventud, sobre todo a los más vulnerables para que se sientan protegidos y no se vean tentados al delito.