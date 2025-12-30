Wilson Camacho: "¡No tenemos compromisos con la impunidad!"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, aseguró este martes que el Ministerio Público en el 2026 continuará fomentando una cultura de respeto a la ley.

En su cuenta de X, Camacho recordó que el órgano persecutor realizó siete operaciones contra la corrupción administrativa y el crimen organizado en diferentes puntos del país durante el año 2025.

Citó las llamadas operaciones Begonias, Jaguar, Lobo, Discovery 3.0, Domo, Leopardo y Cobra y varios casos de alto impacto.

En ese orden, sentenció: "¡No tenemos compromisos con la impunidad!".

La advertencia de Camacho se da al final del año 2025 y con apenas semanas de haberse destapado uno de los casos de presunta corrupción administrativa más grande de República Dominicana: el presunto desfalco al Estado desde el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Estas palabras del director de Persecución coinciden con las externadas por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no tolerará impunidad en su gestión.

Lo mismo ha afirmado el presidente Luis Abinader en diferentes escenarios, al alegar que en su gestión no permitirá que la falta de castigo o sanciones contra los que quebrantan las leyes siga siendo parte de la cultura dominicana.