El coronel Alejandro Pérez Benítez asume dirección de la Academia Militar Batalla de las Carreras

Santo Domingo, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la designación del coronel Alejandro Pérez Benítez, ERD (MA) como nuevo Director de la Academia Militar “Batalla de las Carreras”, una de las instituciones de formación castrense más emblemáticas del país.

La designación del coronel Pérez Benítez representa un paso importante en el fortalecimiento académico, disciplinario y estratégico de la academia, entidad responsable de la formación integral de los futuros oficiales del Ejército Dominicano, basada en valores como el honor, la lealtad, la disciplina y el compromiso con la patria.

El coronel Alejandro Pérez Benítez cuenta con una sólida trayectoria profesional dentro de las filas del Ejército de República Dominicana, caracterizada por su preparación académica, liderazgo institucional y vocación de servicio. Posee una Maestría (MA) y ha desempeñado diversas funciones de alta responsabilidad tanto en el ámbito operativo como administrativo, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral de la formación militar moderna y de las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas.

Durante su carrera, ha demostrado un firme compromiso con la capacitación continua, la ética profesional y la excelencia institucional, cualidades que hoy respaldan su nueva responsabilidad al frente de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Su gestión estará orientada al fortalecimiento de la calidad educativa, la modernización de los programas de instrucción y la formación de oficiales altamente capacitados para enfrentar los desafíos de la seguridad y defensa nacional.

La Academia Militar Batalla de las Carreras constituye un pilar fundamental en la estructura formativa del Ejército Dominicano, siendo el centro donde se forjan los líderes militares del futuro. Bajo la dirección del coronel Pérez Benítez, se espera la implementación de iniciativas que promuevan la innovación académica, el desarrollo del pensamiento estratégico y la consolidación de los valores patrióticos que distinguen a los miembros de la institución.

Con esta designación, el Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la excelencia en la formación de sus recursos humanos, confiando en que la experiencia y capacidad del coronel Alejandro Pérez Benítez contribuirán significativamente al crecimiento y prestigio de la Academia Militar Batalla de las Carreras.