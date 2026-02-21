Google y sus reflejos de lo que hizo la oposición a su paso por el poder

Publicado por Nelson Marrero Creado: Actualizado:

Con bajo impacto reaccionan liderazgos partidarios a la “peligrosidad” que, según el presidente Luis Abinader, encerraría el buscador Google si el litoral opositor lo utiliza para hurgar en un pasado que, según él, serviría para recordar “ingratas verdades” que correrían por cuenta de las gestiones gubernamentales que le precedieron, un recurso también disponible para el ciudadano común que puede llegar con notable facilidad al vasto espacio de Internet para no depender totalmente de esbozos periodísticos como el presente restringido por razones de espacio y falible comunicacionalmente aunque se pretenda exponer un contenido equilibrado y al margen de las subjetividades por aquello que sostuvo Ramón de Campoamor de que: “en este mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira”.

Sin embargo, sectores de la sociedad civil que defienden intereses legítimos al margen de agendas partidarias, no tienen por qué temer a inoportunos detalles obtenidos con el profano verbo “guglear”. Los médicos organizados han sido perseverantes en sus demandas al Gobierno para mejorar el sistema de salud mientras mantienen canales de diálogo expeditos que han derivado en acuerdos históricos para su beneficio como clase profesional sin abstenerse de denunciar estados críticos, a veces numerosos, de hospitales situados en diferentes ciudades.

Un comportamiento similar de constructiva neutralidad asumen ingenieros, arquitectos y agrimensores que en el marco de relaciones institucionales de recíproca dependencia con el poder establecidas mediante la ley de su colegiación resultan interlocutores clave con el Poder Ejecutivo al margen de banderías políticas. Han sido frecuentes sus denuncias de irregularidades como la indicación de que el 89% de las obras privadas que el Gobierno permite resultan ilegales. Un núcleo profesional más que da lecciones de civismo a los dirigentes de partidos políticos sin dejar de actuar incisivamente contra cualquier cosa que les perjudique.

En ninguna época el Colegio de Abogados ha renunciado a pronunciarse críticamente ante ejercicios del sistema judicial que considere perjudicial en el aspecto contencioso o desde el rol que juega el Ministerio Público aunque es visible que otorga reconocimientos a los pasos de avances institucionales. Ha arremetido –a su mejor discreciónpero con ecuanimidad- ante aquello que califica de “deficiencias sistémicas” de la justicia que demostrarían que ha sido “cara, lenta y negadora de derechos fundamentales”. La sindicalización responsable y ética se mueve con recia objetividad en el clima de libertad y democracia existente.

LO MALO Y LO BUENO

Puesta la lupa sobre lo que figura en el singular archivo informático sobre el primero (1996/2000) de tres períodos en los que el expresidente Leonel Fernández rigió el poder sobresale el reconocimiento de que la economía dominicana permaneció en un crecimiento de 8% con inflación menor al 10% y se iniciaron obras viales y túneles para modernizar el tránsito además de crearse organismos clave para reformas de estado, la administración financiera y la vigilancia ética sobre compras y contrataciones estatales que comenzó a dar frutos significativos a partir del 2020 gracias a una gestión libre de directrices del Poder Ejecutivo.

En su segundo mandato 2004-2008, y tras la crisis bancaria del 2003, en el marco de un acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional para restaurar la disciplina fiscal y moderar gastos, Fernández logró controlar la hiperinflación heredada y se recuperó la confianza de los inversionistas extranjeros pero algunos economistas señalaron que un exceso posterior del gasto público sembró las bases de déficits fiscales posteriores y su tercer período 2008-2012 estuvo marcado por una crisis financiera global y el cierre con un déficit fiscal significativo entre un 3.3% y 6% del PBI, segúninformaciones basadas en fuentes que el portal digital cita aéreamente.

OTRO HISTORIAL

A pesar de que el portal Google web destaca que durante los gobiernos del presidente Danilo Medina la República Dominicana se posicionó como una de las economías de mayor crecimiento en la región, también se hace eco de las críticas al incremento durante su gestión de la deuda pública y de los cuestionamientos a la falta de transparencia con lo que alude a los encausamientos por alegada corrupción de alto perfil que llevaron ante los tribunales a algunos de los más exfuncionarios y a familiares del exprimer mandatario. Google registra también acusaciones a sus gobiernos de consumir recursos públicos en campañas electorales.

Anota a su favor una amplia inversión en infraestructura educativa con la construcción de más de 23,500 planteles y la incorporación de más de 18 mil aulas al sistema público mientras la creación de empleos superó las 470 mil plazas. Medina viabilizó en el marco de sus ocho años en el poder una inversión que sobrepasó los RD$50,000 millones a través de 2,404 proyecto productivos y comunitarios que partieron de contactos con segmentos poblacionales en el desarrollo del programa “Visitas sorpresa” con el que peinó el territorio nacional. Medina entregó el Gobierno con una deuda pública consolidada que tras un ascenso constante quedó en alrededor de US$53,000 millones. Para el cuatrienio siguiente, a cargo del presidente Luis Abinader ese monto fue certificado en su final en US$76,248.6 millones con un incremento de 28 mil millones en el total adeudado en ese momento.

VISION A DISTANCIA

Como si utilizara métodos analíticos diferentes a los de liderazgos políticos que se atrincheran en la oposición, el Fondo Monetario Internacional se colocó el año pasado en una posición optimista sobre la forma en que ha sido manejada la economía dominicana vaticinando que liderará el crecimiento regional en el curso de este 2026: expansión del PBI de 4.5%, inflación estable en torno al 3.7% y una trayectoria descendente de la deuda pública “anclada” mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal. El ente multilateral ve al país en la plenitud de su resiliencia y bien posicionado para absorber choques externos por las políticas oficiales que inciden en la economá y adecuadas reservas monetarias. Google suele poner a disposición de los cibernavegantes todo lo que su detector de informaciones para la historia logra acopiar de la prensa en general principalmente.