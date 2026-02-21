Horóscopo de hoy 21 de febrero: Descubre lo que los astros tienen preparado para hoy según tu signo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 2/03-21/04

Estarás conectado contigo y tu verdad. Para poder resolver los problemas primero deberás reconocerlos y analizarlos detenidamente.

TAURO 22/04-2/05

Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha.

GÉMINIS 22/05-2/06

Finalmente podrás sacar al descubierto sentimientos que guardabas muy dentro de ti. Esto te hará sentir inmensamente libre.

CÁNCER 22/06-2007

Desterrarás a tus inseguridades de tu mente y lograrás juntar el valor suficiente para alcanzar una importante meta hoy.

LEO 22/07-21/08

A fuerza de talento y discreción, alcanzarás la cima. Concéntrate en conservar lo que llevas ganado y no te preocupes por nada

VIRGO 22/08-2009

Conocerás más en profundidad a una persona que hallarás profundamente atractiva, Jornada de reestructuración laboral.

LIBRA 22/09-21/10

Tu terquedad te dará otro revés en el día de hoy. Enfrentarás grandes disgustos por no saber cuán do retirarte.

ESCORPIO 22/10-22/1

Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. En buena hora.

SAGITARIO 2/-21/12

Tendrás que exigirte al máximo si pretendes cumplir con tus obligaciones y compromisos. Abstráete de las distracciones.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Hoy te verás sumamente afectado por el desgano. Procura superar esta etapa para no perder lo que con esfuerzo conseguiste.

ACUARIO 22/01-21/02

Ejercita la paciencia, es posible que tengas problemas y malentendidos. Redobla esfuerzos y asegúrate de que tus mensajes llegen.

PISCIS 22/02-21/03

Dia ideal para llevar a cabo planes y hacer realidad metas propuestas. Tu suerte variará, es una etapa para intentar fortalecerte.