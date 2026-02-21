Predicciones
Horóscopo de hoy 21 de febrero: Descubre lo que los astros tienen preparado para hoy según tu signo
Hoy los signos del zodiaco te traen sorpresas: amor, éxito y retos. ¿Estás listo para lo que el universo tiene preparado?
ARIES 2/03-21/04
Estarás conectado contigo y tu verdad. Para poder resolver los problemas primero deberás reconocerlos y analizarlos detenidamente.
TAURO 22/04-2/05
Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha.
GÉMINIS 22/05-2/06
Finalmente podrás sacar al descubierto sentimientos que guardabas muy dentro de ti. Esto te hará sentir inmensamente libre.
CÁNCER 22/06-2007
Desterrarás a tus inseguridades de tu mente y lograrás juntar el valor suficiente para alcanzar una importante meta hoy.
LEO 22/07-21/08
A fuerza de talento y discreción, alcanzarás la cima. Concéntrate en conservar lo que llevas ganado y no te preocupes por nada
VIRGO 22/08-2009
Conocerás más en profundidad a una persona que hallarás profundamente atractiva, Jornada de reestructuración laboral.
LIBRA 22/09-21/10
Tu terquedad te dará otro revés en el día de hoy. Enfrentarás grandes disgustos por no saber cuán do retirarte.
ESCORPIO 22/10-22/1
Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. En buena hora.
SAGITARIO 2/-21/12
Tendrás que exigirte al máximo si pretendes cumplir con tus obligaciones y compromisos. Abstráete de las distracciones.
CAPRICORNIO2/12-2/01
Hoy te verás sumamente afectado por el desgano. Procura superar esta etapa para no perder lo que con esfuerzo conseguiste.
ACUARIO 22/01-21/02
Ejercita la paciencia, es posible que tengas problemas y malentendidos. Redobla esfuerzos y asegúrate de que tus mensajes llegen.
PISCIS 22/02-21/03
Dia ideal para llevar a cabo planes y hacer realidad metas propuestas. Tu suerte variará, es una etapa para intentar fortalecerte.
