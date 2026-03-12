La Embajada de EE.UU. reabrirá la oficina de la DEA en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, anunció este jueves la reapertura oficial de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, tras el cierre provisional provocado por la investigación contra su agente encargado, Melitón Cordero, acusado de soborno y fraude de visas.

La diplomática indicó, a través de una publicación en la página web de la embajada, que la oficina ahora operará bajo un nuevo liderazgo, lo que —según afirmó— marca un nuevo capítulo en la lucha compartida contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la corrupción.

“Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción. Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la siempre importante lucha contra los narcotraficantes, y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos”, manifestó Leah F. Campos.

Asimismo, señaló que, mientras la investigación contra Melitón Cordero continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para garantizar que la institución salga de este proceso más fuerte y resiliente.

“A lo largo de este proceso, he trabajado estrechamente con el administrador de la DEA, Terry Cole, para asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad que espero de cada persona que sirve en la embajada que lidero. Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA”, pronunció la embajadora.