Policía revela nuevos detalles sobre Yessica Pamela Cruz, joven reportada desaparecida tras tomar inDrive

La Policía Nacional informó que fue localizada sana y salva la joven Yessica Pamela Cruz Valenzuela, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 8 de marzo, tras salir de su residencia con rumbo desconocido.

La localización se produjo en el sector Bayahíbe, provincia La Romana, mediante un operativo conjunto realizado por miembros del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, la División de Inteligencia Sensitiva, agentes de Politur y la División de Investigaciones de esa demarcación.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven fue ubicada tras varias labores de inteligencia, verificación de fuentes abiertas y entrevistas realizadas en la zona.

Durante las diligencias, los agentes realizaron inspecciones en un complejo residencial utilizado para alquileres temporales, y tras un proceso de entrevistas e indagatorias, determinaron que ésta se encontraba alojada en una construcción cercana, en compañía de un hombre, de 52 años, quien alegadamente le había ofrecido ayudarla a conseguir trabajo en un hotel de la zona.

Según el testimonio ofrecido por la joven a los investigadores, manifestó que salió voluntariamente de su residencia debido a conflictos familiares.

Explicó que se trasladó primero a las inmediaciones del Teleférico de Los Alcarrizos y posteriormente al Aeropuerto Internacional de Las Américas, desde donde viajó hacia la zona Este hasta llegar a Bayahíbe, donde intentaba conseguir trabajo.

Tras su localización, la joven y el ciudadano con quien se encontraba fueron trasladados a la dotación policial correspondiente para continuar con las investigaciones de lugar.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra resuelto, mientras se continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer todos los detalles relacionados con el hecho.